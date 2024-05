Il caro affitti frena la domanda. E il mercato estivo non decolla

Il caro affitti estivi blocca lavoratori e turisti, mentre le strutture ricettive fanno registrare i primi sold out, ci sono ancora molti appartamenti, anche fronte mare, disponibili. La stagione non è ancora iniziata a differenza dalla caccia all’alloggio dove trascorrere le vacanze, che è ormai alle battute finali. A bloccare i turisti sono i prezzi, in alcuni casi proibitivi: per soggiornare in una struttura fronte mare si spendono più di cento euro al giorno, pulizie escluse, ma questo solo se ci si accontenta di un bilocale. Per una casa di circa 70 mq a 500 metri dal mare e a quattro dal centro storico, nel mese di giugno si spendono mille euro a settimana. Se si conta che l’appartamento può ospitare fino a 5 persone, si spendono 30 euro a persona escluso il cibo e la pulizia. Il tutto in bassa stagione, perché se si cerca un appartamento nel mese di agosto i prezzi lievitano anche di 500 euro a settimana. Costi molto simili a quelli della Versilia, dove l’offerta turistica è però completamente differente. Quello del caro affitti è un problema che non riguarda solo la stagione estiva, ma sulla spiaggia di velluto è sempre più difficile trovare un alloggio in affitto per tutto l’anno e le richieste dei lavoratori, per lo più nel settore sanitario, sono sempre più pressanti e negli ultimi mesi invadono i social network che si trasformano in una bacheca di annunci per chi cerca casa. "Sarò costretta a rinunciare al lavoro se non trovo entro breve un affitto per tutto l’anno", si legge in un commento. "Se lo trovi avvisa anche me che cerco da cinque anni e vivo come una nomade: cambio casa ogni sei mesi per lasciarla libera per la stagione estiva". Un mercato che si è completamente modificato negli ultimi anni: chi offre un appartamento in affitto, se fronte mare, si accontenta anche di occuparlo un solo week-end ma sempre a prezzi proibitivi. Costi che aumentano in occasione dei grandi eventi, quando diventa sempre più difficile e pressante dare una risposta alle tante richieste. L’amministrazione ha provato a dare una risposta con il bando, in scadenza il 10 maggio, che prevede la cessione in locazione di 16 appartamenti, di varie dimensioni, di cui alcuni a Cesanella, altri Cesano e San Silvestro. La minoranza ha invocato in più occasioni l’avvio di una politica residenziale per far fronte al problema che porta ad avere sempre più di seconde case.

si. sa.