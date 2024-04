Il Castelfidardo insegue i playoff. Atteso derby tra Osimana e Jesina

Parte oggi la volata finale anche nel torneo di Eccellenza dove mancano quattro giornate alla fine della stagione regolare. E le prime cinque della classifica sono racchiuse da solo sei punti. Comanda il Montefano che ospita l’Urbino, ma al quinto posto c’è un Castelfidardo che nell’ultima giornata, il 17 marzo, ha espugnato Civitanova, l’allora capolista del massimo torneo regionale. Oggi la squadra di Giuliodori tornerà a giocare in casa dove arriva una Maceratese che insegue i playoff e i fidardensi con soli tre punti di ritardo dai biancoverdi.

Mister Giuliodori recupera Braconi e Nanapere, ma dovrà fare a meno degli squalificati Miotto e Luca Nacciarriti. Squalifiche anche nella Maceratese: Gagliardini, Strano, Mancini e Luciani.

Come importanza non è da meno il derby tra Jesina e Osimana con le due formazioni che arrivano alquanto incomplete alla sfida. Nei padroni di casa, affamati di punti salvezza, non ci saranno Trudo, Cordella, Thiago e Pablo Capomaggio. Nei "senzatesta" che sognano i playoff mancherà Borgese squalifiicato (oltre a Riccardo Fermani e Bellucci), ma anche gli infortunati Buonaventura, Pasquini e Paccamiccio solo per citarne alcuni. Il programma.

Eccellenza, 27esima giornata. Oggi (ore 16): Monturano-Chiesanuova (ore 14:30), Castelfidardo-Maceratese, Jesina-Osimana, Montecchio-Atletico Azzurra Colli, Montefano-Urbino, Montegranaro-Montegiorgio, Sangiustese-Urbania, Tolentino-Civitanovese. Classifica: Montefano 48; Civitanovese 47; Chiesanuova 45; Urbino 44; Castelfidardo 42; Montecchio, Maceratese e Montegranaro 39; Osimana 37; Urbania 35; Tolentino 33; Jesina 27; Sangiustese 21; Montegiorgio e Monturano 19; Atletico Azzurra Colli 16.