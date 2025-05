Il centro pronto a rifarsi il look: fontana dei giardini e scalinata del Comune

Saranno per essere oggetto di restyling diverse aree di Fabriano grazie a un bando vinto dal Comune. Tra gli interventi previsti spicca il restauro della fontana dei giardini Regina Margherita e della storica scalinata che collega piazza del Comune alla Cattedrale. Saranno, inoltre, attuate azioni mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con il Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per rendere il centro più accessibile a tutti.

"Vogliamo rafforzare l’identità culturale e commerciale del nostro centro storico, migliorandone l’accessibilità, il decoro urbano e l’attrattività sia per i residenti che per i visitatori – dichiara il sindaco Daniela Ghergo -. L’esperienza del Centro commerciale naturale si consolida e assieme agli eventi durante tutto l’anno e a nuovi progetti, per i quali abbiamo intercettato le risorse, possiamo mettere le basi di un rilancio effettivo del commercio cittadino. Attraverso la sinergia tra infrastrutture digitali, promozione territoriale e interventi urbanistici – conclude il primo cittadino –, si punta a sostenere il tessuto economico locale e a rendere Fabriano una città più vivibile, dinamica e inclusiva".

Saranno inoltre realizzati contenuti digitali innovativi e servizi di manutenzione tecnica del nuovo portale turistico "Visit Fabriano" che e sta raccogliendo tutte le realtà che rendono il territorio vivo, autentico e accogliente.