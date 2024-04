Il circo contemporaneo sul palco: c’è il Duo Kaos con "Flora"

Dopo il successo della Compagnia El Grito il circo contemporaneo torna al Teatro Concordia di Cupramontana.

A portarcelo, questa sera (ore 21), sarà il Duo Kaos, che proporrà il frutto di una residenza artistica: ‘Flora’.

Lo spettacolo, diretto da Giacomo Costantini, si basa sulle qualità acrobatiche e creative di Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper, accompagnati sul palco dall’attrice, musicista e acrobata Clio Gaudenzi. Con un linguaggio poetico e immaginifico, gli artisti fondono le tecniche acrobatiche del nouveau cirque con quelle della ricerca coreografica propria della danza contemporanea.

E così numeri come la bicicletta acrobatica, la manipolazione di oggetti e il palo oscillante diventano congegni fluidi di un universo fantastico in cui natura e uomo sembrano convivere, per una volta, in armonia. Il risultato è uno spettacolo movimentato ed emozionante, adatto a tutta la famiglia. Il Duo Kaos è una compagnia di circo contemporaneo italo-guatemalteca nata nel 2009 dall’incontro di Arcangeli e Paredes, artisti poliedrici e di talento, con base nelle Marche. Dal 2016 la compagnia è riconosciuta e apprezzata oltre i confini nazionali con spettacoli come ‘Time to Loop’ (oltre 300 repliche in tutto il mondo) e ‘Horizonte’, lavoro multidisciplinare realizzato in coproduzione con Marche Teatro, che ha debutto nel 2021 al Teatro delle Muse di Ancona.