Il Circolo Arci chiude: "E’ colpa del Comune"

Circolo Arci Scapezzano, "anche se il sipario si chiude qui, i ricordi e le risate continueranno a vivere nei nostri cuori". La notizia, lanciata sul profilo social del circolo, ha colto tutti di sorpresa. Il direttivo del Circolo Arci Pro Scapezzano chiarisce i motivi della temporanea chiusura dello storico luogo di ritrovo: "La verità è che siamo stati oggetto di una serie di provvedimenti a catena da parte dell’Amministrazione comunale. Inizialmente (giustamente) l’Amministrazione ci ha intimato – a seguito degli eventi atmosferici del 2 dicembre scorso che hanno portato al distacco di parte della copertura del circolo stesso – di ripristinare le condizioni di sicurezza. Ordinanza (5 dicembre 2023) eseguita dai responsabili dell’Associazione. Successivamente l’Amministrazione comunale a fine gennaio, con nostra sorpresa, comunicava ’motivi ostativi’ all’accoglimento di una vecchia istanza di condono presentata nel 1985 senza però concedere, come avrebbe dovuto, tre mesi di tempo per integrare alcuni documenti necessari per la definizione della pratica di condono stesso. Il circolo decideva di dare mandato all’avvocato Roberto Paradisi per tutelare le ragioni dello storico circolo. Abbiamo già contestato provvedimenti che riteniamo iniqui e non necessari finalizzati a smantellare un punto di ritrovo storico".