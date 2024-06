Il Club Ancona vola in B1. Porto Recanati si arrende

Il Tennis Club Ancona conquista una storica promozione in B1 grazie a una brillante vittoria nel derby contro il Circolo Tennis Porto Recanati. Il confronto, avvenuto in un’atmosfera carica di emozione e tensione considerata la posta in palio per entrambe le compagini, ha visto il Tennis Club dorico emergere vittorioso, segnando una svolta storica per il club, mentre Porto Recanati si è dovuta arrendere a una retrocessione davvero amara. Il confronto più combattuto della giornata è stato tra Mecarelli e Sabanov (ex numero 75 ATP nel doppio). Dopo aver vinto il primo set 6-2, Mecarelli si fa rimontare i successivi due set 7-5, 6-2, complici troppi matchpoint sprecati e un calo fisico nel terzo parziale.

Grande prova in precedenza di Marco Cinotti, che vince il suo singolare contro Matteo Magnaterra con un netto 6-2, 6-1, e di Leonardo Primucci, che sconfigge Leonardo Angeloni con il punteggio di 6-4, 6-3, per il momentaneo sorpasso del Circolo dorico sul 2-1.

Nell’ultimo singolare maschile, Christos Keisidis, tennista greco in forza al TC Ancona, ha dominato incontrastato contro Jacopo Sottocornola con il punteggio di 6-3, 6-1, consolidando ulteriormente il vantaggio della squadra di casa fissando il punteggio sul 3 a 1. È stata quindi la volta dei doppi, come mai decisivi come in questa occasione. Nel primo è stato a dir poco determinante l’apporto di un redivivo Mecarelli in coppia con Cinotti: i due hanno mostrato un’ottima chimica di squadra e una performance impeccabile, sconfiggendo Fornaci e Magnaterra con un netto 6-3, 6-2, assicurando così definitivamente la vittoria al Tennis Club Ancona e la promozione in B1. Nell’altro doppio, Keisidis e Primucci hanno affrontato Sabanov e Cartechini. Dopo aver perso il primo set 5-7, hanno combattuto duramente per vincere i successivi 6-3, 10-4, suggellando così una vittoria roboante per 5 a 1 per Ancona, punteggio definitivo. Il match, che ha attirato numerosi appassionati, ha messo in evidenza la superiorità tecnica e la determinazione del team anconetano, che con quest’ultima conta ben quattro promozioni negli ultimi quattro anni.

Un filotto impressionate, per il quale il presidente del Club, Paolo Mazzarini, esulta: "Questa promozione è il frutto di un lavoro di squadra eccezionale. Complimenti a Porto Recanati per aver onorato il torneo fino in fondo. I nostri hanno dato il massimo e questa vittoria è dedicata a tutti i nostri sostenitori. Ora ci aspetta una nuova sfida, siamo carichi e pronti ad affrontarla". Anche il capitano della squadra, Luca Quintiliani, può gioire: "Una stagione incredibile. Ogni membro del team ha contribuito a modo suo per arrivare a questo successo. La squadra è forte e sicuramente l’anno prossimo ce la giocheremo con tutti".

Andrea Pongetti