Il comitato locale Ipa incontra il questore Capocasa

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il questore di Ancona Cesare Capocasa e una delegazione del Comitato locale Ipa Ancona. Il neopresidente Maria Francesca Distefano (sostituto comandante di Polizia locale ad Ancona), il vicepresidente Mirko Bilò, il tesoriere Filippo Paci (agente dorico) e il vicetesoriere Michele Marseglia si sono recati in visita presso la Questura per un saluto istituzionale e per affrontare i temi relativi allo spirito che muove l’associazione e alle modalità per farla crescere. Al termine è stato donato al questore un quadro in segno di amicizia e gratitudine.