Il comitato Ue delle Regioni ad Ancona

Il Comitato Europeo delle Regioni, l’istituzione che rappresenta a Bruxelles la voce delle città e delle regioni di tutta l’Unione europea, è approdato ad Ancona con una riunione della Commissione Sedec (Commissione politiche sociali, educazione, lavoro, ricerca e cultura), su invito del consigliere regionale Andrea Putzu, che dal febbraio del 2023 è anche membro del CdR e della commissione Sedec, oltre che presidente del gruppo interregionale Adriatico-Ionico. "Le sei commissioni tematiche del CdR si riuniscono durante l’anno a Bruxelles – spiega Putzu –. Una volta l’anno, però, possono riunirsi all’estero allo scopo di avvicinare l’Ue e le tematiche trattate ai territori, e viceversa, mostrando anche ai cittadini l’utilità e l’impatto che il lavoro dei loro rappresentanti ha sulle politiche europee". "Oggi (ieri, ndr) abbiamo dato il benvenuto ad Ancona ai membri della Commissione Sedec – aggiunge Putzu –, ringraziandoli per avere accettato la proposta di venire nelle Marche per la consueta riunione annuale fuori sede. Saranno due giorni intensi: si parla di tutela dei minori e di innovazione basata sulla transizione verde e digitale". Un tema curato dalla stesso Putzu, che è stato relatore di un parere, approvato poi all’unanimità dal CdR. "Una tema molto sentito dalle nostre aziende locali in termini di investimenti che, come istituzioni, vogliamo sostenere tramite la programmazione europea", spiega ancora Putzu. Riunita nell’aula magna della facoltà di economia Giorgio Fuà dell’Università Politecnica delle Marche, la Commissione Sedec ha esaminato tre pareri (da votare poi nella plenaria) che riguardano l’infanzia e i minori. Oggi è invece in programma la conferenza su "Un’innovazione legata al territorio per la transizione verde e digitale dell’Ue". Prenderanno la parola Tanya Hristova, presidente Sedec, il governatore Francesco Acquaroli, Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Previsto l’intervento da remoto di Adolfo urso, ministro delle attività produttive e del made in Italy.