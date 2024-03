Il Comune di Ancona mette all’asta tre immobili

Il Comune di Ancona intende vendere, mediante asta pubblica, 3 immobili. “Il lotto 1“ corrisponde ad un’area non edificabile, di circa 1.034 mq, sita in località Tavernelle nelle vicinanze del parcheggio del cimitero. Il prezzo a base d’asta è di 27mila euro. Il “lotto 2“, corrisponde ad un garage, di circa 90 mq, sito in via del Faro 13 all’interno del complesso dell’ex Caserma Fazio. Il prezzo a base d’asta è di 37mila euro. Il “lotto 3” corrisponde ad una abitazione, di circa 147 mq, in via Pizzecolli 27. Il prezzo a base d’asta è di 290mila euro.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 aprile; l’apertura delle buste si terrà in pubblica seduta il giorno 16 aprile alle ore 10, presso il “Palazzo degli Anziani”, in piazza Benvenuto Stracca 2.

Gli interessati possono consultare le schede e la procedura sul sito del Comune :

https://www.comuneancona.it/avviso-asta-pubblica-2024-vendita-3-immobili-comunali/

Per delucidazioni rivolgersi all’ufficio Patrimonio del Comune, orario per il pubblico, martedi e giovedi ore 9-13 e 15-17. Informazioni al numero di telefono 071/222 25 78/2540/2545