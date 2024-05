Il Comune organizza sette appuntamenti

"L’impegno costante nel voler contribuire ad alimentare la cittadinanza attiva europea è stato concretizzato in un lavoro corale dal quale emerge che fare rete porta grande qualità". Parole dell’assessora Emanuela Marguccio nel presentare il ricco programma di iniziative predisposto dall’Amministrazione comunale - insieme ad associazioni, enti ed istituzioni scolastiche - per celebrare la Festa dell’Europa. Sette gli appuntamenti in calendario, il primo dei quali oggi alle 16 nello spazio conferenze della mostra del ‘900 della Fondazione Cardinaletti in corso Matteotti 6: un incontro dal titolo "Europa porta Europa - Una politica estera e di difesa comune in Ue" con la partecipazione di Fabio Raspadori dell’Università di Perugia e Carlo Carboni della Politecnica delle Marche, di Federico Castiglioni dell’Istituto Affari Internazionali e della giornalista Marta Ottaviani. Sempre presso la medesima sede oggi si aprirà la mostra "Madri fondatrici d’Europa" a cura di Maria Pia Di Nonno e con ritratti di Giulia Del Vecchio: una ricca carrellata di immagini e testimonianze di donne che hanno svolto un ruolo essenziale nella costruzione del progetto di un’Europa unita.