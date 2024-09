Il cuore del gruppo Manovalanza. Dalla Vigor aiuti alla "Lapsus"

Gruppo "Manovalanza", così si fanno chiamare i collaboratori della Vigor: uomini e donne che ogni domenica aiutano il club, solo per amore di quei colori. Gestiscono gli ingressi, curano gli spogliatoi e tanto altro, in sostanza rappresentano l’anima vigorina. Tra le mansioni più importanti c’è il bar, all’interno del "Bianchelli", di fatto gestito dai componenti di questo affiatato gruppo di appassionati. La Vigor si sa, ha un pubblico numeroso tant’è che nell’ultima stagione il bar ha chiuso con un avanzo di cassa. All’unanimità il gruppo ha deciso di donare la somma all’ associazione "Lapsus" di Senigallia che con competenza, amore e dedizione, si occupa di disabilità e di arte attraverso un progetto di arteterapia. "Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze della manovalanza - fa sapere il club - per il gesto non scontato, ma fatto con il cuore". L’ambiente Vigor è da sempre molto vicino al mondo del sociale, tra progetti innovativi e pregevoli iniziative. Un impegno che piace, ai tifosi ed a tutta la città.

Nicolò Scocchera