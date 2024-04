Il debutto di Silvia Lorenzini. Ecco "Filottrano in Comune" A Filottrano, la candidata Silvia Lorenzini apre la sede elettorale in piazza Mazzini, annunciando incontri di ascolto e la lista "Filottrano in Comune". La Lega sostiene la candidatura di Lauretta Giulioni, con convergenza programmatica.