Il duello testa a testa Salta il confronto in tv, Simonella contro Silvetti: "Ha disertato per paura"

L’immagine di uno studio televisivo con una candidata al suo posto e l’altra sedia vuota. Daniele Silvetti, candidato del centrodestra alle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio, ieri mattina non si è presentato al confronto ‘a due’ con la rivale del centrosinistra, Ida Simonella, organizzato da Ètv Marche: prime, vere scintille da campagna elettorale in dirittura d’arrivo. Silvetti avrebbe comunicato con largo anticipo ai responsabili di Ètv Marche che ieri mattina non sarebbe stato disponibile per registrare il confronto (la cui messa in onda sarebbe avvenuta giovedì). Una registrazione fissata nel giorno più intenso della campagna elettorale del candidato di centrodestra, con il grande comizio congiunto di ieri pomeriggio in piazza Roma con le tre principali cariche del governo Meloni, Salvini e Tajani.

"Attraverso il mio staff venerdì sera, non poche ore prima di registrare il confronto, ho fatto sapere all’emittente locale che non ce l’avrei fatta a essere presente considerato che nel pomeriggio sarebbero arrivati ad Ancona la premier con due dei suoi ministri. Sono rimasto molto amareggiato dalla vicenda e dal comportamento di tutte le parti in causa. A Ètv avevo fatto sapere di essere disponibile per un’intervista a parte, così com’è stato fatto per gli altri quattro candidati – è il commento di Silvetti – Era stato anticipato tre giorni fa che oggi sarebbe stata una giornata particolarmente impegnativa e che mi sarei confrontato di certo in altre occasioni per evidenziare le voragini dell’Amministrazione uscente. Manterrò comunque lo stesso stile adottato sino ad ora e lascerò ad altri la polemica fine a se stessa".

Nella storia però entra un altro dettaglio che potrebbe rivelarsi importante, ossia la disponibilità sia di Ida Simonella che della tv anconetana di trovare un’altra data, con annesso orario, per registrare la puntata elettorale. L’assessore uscente e candidata della coalizione di centrosinistra ha commentato sui social quanto accaduto ieri mattina: "Sono a Ètv Marche per il confronto, fissato da settimane, col candidato Silvetti che, all’ultimo, non si è presentato. Per impegni sopraggiunti, è la sua motivazione. Io ero disposta anche a cambiare data, ma no, niente: ‘ha da fare’, dice. Forse non capisce, come dovrebbe capire un candidato sindaco, che sottrarsi a un confronto significa togliere qualcosa ai cittadini che vogliono informarsi e giudicare". Secondo la Simonella dunque, Silvetti avrebbe dato forfait all’ultimo, mentre l’entourage del candidato di centrodestra sostiene di aver avvisato l’emittente venerdì scorso, tre giorni prima della registrazione. Sul commento postato ieri sulla sua pagina Facebook Ida Simonella rincara la dose: "Forse Silvetti ha preferito disertare, visto com’è andato l’unico altro confronto che ha fatto da solo con me (nel pomeriggio posterò il video di quel confronto). Di sicuro, lui non c’è, e il confronto non si farà. Anzi no. Io ci sono e la mia intervista ci sarà e andrà in onda, come da programma, giovedì prossimo. Mi pare non ci sia altro da aggiungere".

Pierfrancesco Curzi