Il film di Siani e Pieraccioni è campione d’incassi

Si chiude un weekend fantastico per "Io e te dobbiamo parlare", il nuovo film di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni girato ad Ancona che si conferma al primo posto al botteghino tra i film italiani delle feste e secondo incasso assoluto del weekend. Il lungometraggio prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema in collaborazione con Netflix distribuito nelle sale dal 19 dicembre da 01 Distribution, registra nel primo weekend il miglior incasso per un film italiano con 1 milione 680mila euro. "Il mio pensiero è rivolto al nostro pubblico – dice il regista e attore protagonista Alessandro Siani – io e voi dobbiamo parlare: Grazie davvero!".