Il liceo sportivo Cambi primeggia a "Stafoliss"

A Stafoliss 2024 il liceo Cambi di Falconara conferma il primo posto. Le classi 1D, 1E, 2D e 2E dello Scientifico, infatti, hanno confermato la vittoria del 2023 allo stage formativo nazionale che si è svolto nelle scorse settimane nella cornice del Lido delle Nazioni, cui hanno preso parte scuole da tutta Italia che si sono affrontate in ben 17 discipline. I ragazzi sono stati ospiti del Club Village&Hotel ‘Spiaggia Romea’, il villaggio che da anni apre le porte delle sue strutture e dei suoi campi da gioco a Stafoliss, una vera e propria immersione nella natura, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Dagli sport più tradizionali, come il calcio e il basket, a quelli più innovativi come il frisbee e il footgolf, fino alla suggestiva regata in barca a vela di fine stage nel lago, Stafoliss attualmente è l’unica manifestazione in Italia dedicata esclusivamente ai licei scientifici sportivi, un’offerta formativa di altissimo profilo che da sette anni, oltre alla cultura dello sport, s’impegna nella promozione di valori come il rispetto reciproco e il fair play, in un’atmosfera d’incontro e condivisione.

I 62 ragazzi del Cambi sono stati guidati dalle professoresse di Scienze motorie Paola Tedde, Antonella Graziosi ed Elisa Lombardi, coadiuvate dalla professoressa Barbara Solustri. Il risultato è stato eccellente. Falconara ha raggiunto il podio in 12 discipline su 17. Tra queste: calcio, dragon boat, staffetta femminile, staffetta mista, footgolf maschile e femminile, beach volley maschile e femminile, ultimate frisbee, hockey su prato, vela e dottor why. Risultati che hanno permesso alla scuola falconarese di ottenere un prestigioso primo posto nella classifica generale e la vittoria di una borsa di studio. Alle ragazze e ai ragazzi, di ritorno dal Lido delle Nazioni, anche i complimenti della dirigente scolastica Stefania Signorini, specie quelli per il fair play mostrato nel corso della manifestazione.