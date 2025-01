Il Lions visita ’Un Mondo a colori’ e lancia "Un pomeriggio al mese"

Quindici persone del Lions Club di Fabriano sono state accolte dai ragazzi di "Un Mondo a colori" nella sede di via Aldo Moro, struttura comunale facente parte dell’Ambito Territoriale sociale 10 e gestita in appalto dalla cooperativa Castelvecchio Service. E’ il più grande tra i centri diurni territoriali e accoglie ogni giorno 14 persone, professionalmente e umanamente sostenute da 4 educatori e un oss.

"Il piano delle attività è personalizzato in base all’analisi degli interessi, delle competenze, delle difficoltà e dei bisogni degli ospiti - ha detto Federica Picchi, educatrice professionale e coordinatrice del Centro -. Sono tantissimi i progetti realizzati e in corso con la collaborazione di altre realtà territoriali. Progetti possibili grazie alla dedizione degli educatori. Uscire ma anche accogliere realtà del territorio è per noi fondamentale per sviluppare quella rete di cui c’è sempre più bisogno per migliorare la qualità della vita della persona e favorire l’interazione ed integrazione sociale".

Da queste parole, l’iniziativa di cui il Lions Club di Fabriano vuole farsi promotore: toccando con mano l’impatto reciproco di poche ore trascorse insieme il Lions vuole lanciare l’iniziativa "un pomeriggio al mese" invitando tutte le associazioni del territorio ad impegnarsi almeno una volta nel 2025 a visitare il Centro, anche solo con pochi rappresentati o amici e passare qualche ora in compagnia dei ragazzi con cui scambiare sorrisi, esperienze, ascoltare una canzone o condividere una merenda.