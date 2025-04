Il Loreto è a un passo dalla promozione

Non cambia nulla in Seconda Categoria se non che un’altra giornata è passata – ne mancano soltanto quattro al termine – e la promozione per Le Torri Castelplanio e Loreto, è sempre più vicina. Soprattuto per quest’ultimo, che vince ancora battendo 2-1 in casa contro l’Ankon Dorica e mantenendo otto punti di vantaggio sull’Agugliano Polverigi: dunque anche la matematica per il Loreto è vicina. Non è così per le Torri, che dovranno ancora sudare parecchio ma che intanto confermano le tre lunghezze di vantaggio sul Cupramontana dopo la vittoria di entrambe: la capolista 1-0 sul campo dell’Aurora Jesi, la più immediata inseguitrice 3-2 in casa contro il Monte Porzio. In coda, ormai condannate Borgo Molino e Europa Calcio. Giornata 26.

Girone C Risultati. Aurora Jesi-Le Torri Castelplanio 0-1; Borgo Molino-Monsano 1-3; Chiaravalle-Monte Roberto 1-1; Cupramontana-Monte Porzio 3-2; Olimpia Ostra Vetere-Corinaldo 3-0; Rosora Angeli-Serrana 1933 2-0; Senigallia Calcio-Trecastelli 1-2; Terre del Lacrima-Avis Arcevia 3-1. Classifica. Le Torri Castelplanio 54; Cupramontana 51; Olimpia Ostra Vetere 48; Avis Arcevia 46; Trecastelli 45; Chiaravalle 44; Monte Roberto 42; Corinaldo 36; Terre del Lacrima, Aurora Jesi 33; Monsano 32; Rosora Angeli 31; Serrana 25; Monte Porzio 21; Senigallia Calcio 19; Borgo Molino 8. Prossimo turno. Avis Arcevia-Senigallia Calcio; Corinaldo-Aurora Jesi; Le Torri Castelplanio-Chiaravalle; Monsano-Rosora Angeli; Monte Porzio-Borgo Molino; Monte Roberto-Cupramontana; Serrana-Terre del Lacrima; Trecastelli-Olimpia Ostra Vetere.

Girone D. Risultati. Camerano-Leonessa Montoro 9 aprile; Candia Baraccola-Palombina Vecchia 1-2; Europa Calcio-Agugliano Polverigi 1-4; Falconarese-Nuova Sirolese 1-2; Loreto-Ankon Dorica 2-1; Osimo Stazione Five-Giovane Offagna 3-1; Piano San Lazzaro-GLS Dorica 1-1; Villa Musone-SA Castelfidardo 0-0. Classifica. Loreto 62; Agugliano Polverigi 52; Ankon Dorica 48; Palombina Vecchia 44; GLS Dorica 43; Piano San Lazzaro 42; SA Castelfidardo 39; Nuova Sirolese 37; Villa Musone 35; Osimo Stazione Five, Candia Baraccola 31; Falconarese 30; Leonessa Montoro 26; Camerano 23; Giovane Offagna 17; Europa Calcio 8. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Osimo Stazione Five; Ankon Dorica-Candia Baraccola; Giovane Offagna-Camerano; GLS Dorica-Loreto; Leonessa Montoro-Falconarese; Nuova Sirolese-Piano San Lazzaro; Palombina Vecchia-Villa Musone; SA Castelfidardo-Europa Calcio.

Andrea Pongetti