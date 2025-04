Il lungo viaggio di Lavia

Scritto tra il 1941 e 1942 e prima assoluta nel febbraio 1956 a Stoccolma, ‘Lungo viaggio verso la notte’, dopo la morte dell’autore Eugene O’Neill, vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957 ed è considerato il capolavoro del drammaturgo statunitense, Premio Nobel per la Letteratura nel 1936. La Stagione di Prosa del Teatro Civico si conclude stasera e domani sera (sempre alle 20.45) con l’opera diretta e interpretata da Gabriele Lavia, con l’adattamento di Chiara De Marchi e la traduzione di Bruno Fonzi. Lavia è affiancato sul palco da Federica di Martino, Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e Beatrice Ceccherini. Ambientato nel 1912, il dramma, potente e struggente, racconta una giornata della famiglia Tyrone, tra conflitti, dipendenze e segreti dolorosi: un attore famoso ma ormai in declino, una moglie vittima della dipendenza da oppiacei, due figli in lotta con i propri demoni. Gli attori portano in scena questa opera-confessione immergendosi nella dolorosa intimità della famiglia Tyrone; ‘un viaggio all’indietro’ nella vita di O’Neill, precipizio impietoso nell’amarezza di un fallimento senza riscatto. "In tutta l’opera dell’autore – spiegano i promotori – le vite degli uomini non sono che una somma di tenerezza e di violenza, di amore e disprezzo, comprensione e rigetto, di famiglie e della loro rovina". Va considerato che ‘Lungo viaggio verso la notte’ ha avuto numerose messe in scena in tutto il mondo, con la prima in Italia nel 1957 al Teatro Valle di Roma a cura di Renzo Ricci. Dell’opera, Sidney Lumet diresse la regia per il primo adattamento cinematografico nel 1962 con Katharine Hepburn e Ralph Richardson. Comunque domani, alle 18, la compagnia incontrerà il pubblico all’Urban Center in via Carpenino (l’ingresso è libero), nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, in un appuntamento moderato dal direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi. Per ulteriori informazioni e per i biglietti (in vendita online anche sulla piattaforma Vivaticket) rivolgersi al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (domani anche 16-19) e nei due giorni di spettacolo anche a partire dalle 18, al numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a info@teatrocivico.it.

Marco Magi