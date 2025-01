Il lupo torna a farsi vedere in città: avvistato nella zona di parco Mattei

E’ tornato a farsi vedere il lupo, ormai presente in città da alcune settimane. Nelle ultime ore è stato ripreso nella zona del parco Mattei, a poca distanza dalle abitazioni, determinando un po’ di apprensione nella popolazione. Segnalazione che, peraltro, arriva a due giorni dall’incontro di giovedì, alle 18, a Palazzo dei Convegni di Corso Matteotti, dal titolo ‘Il lupo: conoscerlo per conviverci’. Un appuntamento con esperti di fauna selvatica e in presenza del delegato Wwf Marche Tommaso Rossi e dell’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei: "Riteniamo importante dare informazioni, creare consapevolezza e dissipare dubbi in merito alla questione del lupo, di cui si parla da giorni", aveva detto Tesei una decina di giorni fa, annunciando l’evento di approfondimento sul lupo. Appena sabato, in un post su Facebook, Tesei si è invece appellato al buonsenso: "Visto che i cani lasciati liberi potrebbero essere eventuali prede del lupo, ma soprattutto potrebbero attirarli, raccomandiamo ai cittadini di non lasciare i propri animali senza guinzaglio all’interno delle aree urbane. Questo dovrebbe accadere sempre, per legge, ma specialmente in questo periodo è ancora più importante attenersi alle regole".