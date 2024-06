Il maltempo proprio sul più bello. In acqua dominano le vele liguri

Si conclude con una sola prova in una giornata grigia e con poco vento il Trofeo Uniqua di vela organizzato dalla Sef Stamura destinato alla classe 420, con regata nazionale di 470 e campionato italiano master 470. E’ un trofeo che parla soprattutto ligure, visti i numerosi premi conquistati dai velisti di Genova, Imperia e dintorni. Tra i 420 vince l’equipaggio under 19 di Alessio Cindolo e Marco Dogliotti dello Yacht Club Italiano di Genova, secondi Cesare Guglielmati e Filippo Calvi dello Yacht Club Imperia, terzi Luca Bongiovanni e Achille Francesco Ciavatta della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario. Primo equipaggio della Sef Stamura quello di Giovanni Mascino ed Edoardo Santilli. Per la terza regata di 470 al primo posto Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi del Circolo Velico Antignano, al secondo Corrado Cicconetti e Flavia Shultze, Circolo Vele Vernazzolesi e Centro Velico 3V, e al terzo Mattia Tognocchi e Valentina Chelli, anche loro del Circolo Velico Antignano. Per la tappa del campionato italiano master 470 al primo posto Fernando Ziccarelli e Davide Gamba, Club Nautico Pesaro, secondi Luca Gamba e Stefano Barbarini, Club Nautico Pesaro, terzi Matteo Pettenello e Stefano Busoni, Lega Navale Italiana di Belluno.