Il parcheggio diventa discarica a due passi dal casello dell’A14

Discarica a cielo aperto nel parcheggio del centro commerciale a due passi dall’Autostrada. Non solo le buste del McDonald’s che, in piena notte, molti si fermano a consumare nel parcheggio. Ma ora c’è di più, anche delle lattine accatastate a fianco al cassonetto dell’olio esausto: ci sono due materassi, scatoloni, cassette di plastica e legno, oltre a rifiuti sparsi. Una brutta cartolina per i clienti del centro commerciale che arrivano e posteggiano l’auto, a poca distanza da quella che, sembra proprio una discarica a cielo aperto. Nonostante il ritiro di rifiuti ingombranti gratuito, continua l’abbandono di rifiuti ingombranti in varie zone della città, tra queste, oltre all’area antistante il parcheggio del centro commerciale, c’è anche via San Gaudenzio e poi l’ex Cava, la pista ciclabile di Cesanella e quella delle Saline, il cassonetto a due passi dal Parco della Pace, zone dove qualcuno abbandona abitualmente rifiuti in barba ai regolamenti. I controlli verso chi abbandona rifiuti saranno intensificati nella speranza di mettere fine a quello che ormai è un vero e proprio scempio.