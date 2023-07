"Il parco di Posatora è diventato una jungla"

Vegetazione fuori controllo, i frequentatori del parco di Posatora sollecitano un intervento rapido ed efficace dopo le ripetute segnalazioni. La zona incriminata è quella dell’area parco che si trova davanti all’ex ingresso del convento dei Saveriani, lungo via Posatora, nello spazio dove in passato era stata posta l’attrazione dei dinosauri per i bambini. Le elezioni e il cambio di giunta hanno provocato una situazione di grosso disagio per i tantissimi anconetani che usufruiscono di quell’area verde, davvero malridotta. Tante le segnalazioni arrivate al nostro giornale: "Fino all’inizio di questa primavera e per tutti gli anni scorsi _ denuncia un cittadino che spesso va al parco di Posatora col suo cane _ le cose andavano bene, la manutenzione del verde qui veniva fatta in maniera regolare, non abbiamo mai avuto problemi.

Adesso tra elezioni e passaggi di consegne è un disastro. Io capisco che la nuova giunta si è insediata da un mese, ma gli uffici dovrebbero funzionare lo stesso. Io personalmente, ma non solo io, ho chiamato il Comune più volte senza avere alcuna indicazione sui tempi di intervento.

Le erbacce hanno raggiunto limiti assurdi, bisogna intervenire al più presto. Ho letto sul vostro giornale un’intervista al nuovo assessore al decoro che parlava di sfalci, bene, venga a Posatora e dia un’occhiata alla situazione. Sia chiaro, non ne faccio una questione di colore politico, se la devo dire tutta io sono più incline alla parte che oggi sta guidando il Comune.

È solo un dato di fatto, fino ad oggi le cose hanno funzionato e adesso invece mi sono già trovato davanti a un muro. La nuova giunta è in sella da poco? Bene, inizi a darsi una mossa subito e venga a Posatora a sistemare il parco perchè il mio cane non riesco più a portarlo qui a causa dei forasacchi".