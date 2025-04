Il pop punk indipendente di scena all’Onstage con un doppio live

Si annuncia come una serata assai ricca quella di sabato (ore 23, ingresso gratuito) all’Onstage di Castelfidardo. In programma, difatti, ci sono due live e un dj-set. Sul palco del locale saliranno gli Emily Way (foto) e i Loser Name, e alla fine delle loro esibizioni ci si potrà continuare a divertire con il dj-set ‘Rock Party’ di Bartolo.

La proposta dell’Onstage unisce due tra le realtà più interessanti della scena pop punk indipendente, che condividono il palco per la prima volta per un doppio set che alterna intensità, melodia e tematiche teen. Gli Emily Way sono una band pop punk originaria di Cesena, attiva dal 2022. Il loro è un sound fresco, intriso di atmosfere pop che si fondono con il punk, tra melodie accattivanti e originali. La formazione nasce dall’unione di un gruppo di amici sparsi per la Romagna.

I Loser Name sono un gruppo pop punk che mescola l’irriverenza del punk con melodie contagiose. Originari della provincia di Macerata e Ancona, la band si è formata piuttosto di recente, visto che l’atto di nascita risale all’Aprile del 2023. Il gruppo è composto da Raffaele (voce e chitarra), Matteo (basso) e David (batteria), i quali hanno deciso di mettere insieme le passioni comuni per il punk e la creatività musicale. I brani del trio marchigiano trasmettono storie di sfide quotidiane, amori turbolenti e un’inquietudine da Millennial senza freni. Il 29 marzo dello scorso anno è uscito il loro primo album dal titolo ‘Gelati Sciolti’, prodotto e registrato da Danny Metal al New Noise Studio. All’album ha collaborato anche Vinx dei Vanilla Sky.