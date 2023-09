Il procuratore Gratteri e Nuzzi sulla ’ndrangheta a Filottrano

Il Festival sul giornalismo d’inchiesta delle Marche non si ferma. Sotto la direzione artistica del giornalista di La Stampa e scrittore Giacomo Galeazzi e con l’organizzazione del circolo culturale Ju-Ter club Osimo e del circolo +76, a Filottrano arriva il magistrato antimafia Nicola Gratteri. L’appuntamento è per stasera alle 21 nel palazzo comunale. Ad intervistare Gratteri, ci sarà il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi. Si parlerà di come la ‘ndrangheta si annidi nella quotidianità di tanti territori, non solo del Sud Italia, e di come la criminalità organizzata abbia cambiato la vita di un uomo che da trent’anni ha dedicato la sua esistenza a combattere questo cancro. Gratteri, da anni sotto scorta, è Procuratore aggiunto della Repubblica al tribunale di Reggio Calabria. Di mafia, e non solo, si è occupato anche il giornalista Nuzzi: per molti volto amico e familiare grazie alla conduzione della trasmissione di Rete4 "Quarto Grado", è stato anche autore di numerosi libri d’inchiesta divenuti bestseller internazionali.