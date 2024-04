Il prof Seri: "Serve la mobilità dolce"

"Chiudere al traffico la strada che scende a Portonovo" e che conduce alla spiaggia, una delle più amate dagli anconetani, ma anche dai turisti che per visitare la Riviera del Conero arrivano addirittura dall’estero. Era questa la proposta lanciata dal professor Paolo Seri, docente di Economia politica all’università di Enna, che tanto ha fatto discutere la città. Sui social, l’articolo del Carlino ha fatto incetta di like, commenti e interazioni. Il docente, la scorsa settimana, è stato ospite di un incontro a Vallemiano sul modello di post-car city. Si è parlato di mobilità sostenibile e di biciclette: "Ancona, su questo fronte, non è assolutamente pronta. La città è estremamente indietro", aveva detto.