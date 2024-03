Il Psi compatto con la Glorio. Ginnetti-Antonelli verso il sì

Il quadro politico in vista delle amministrative di giugno a Osimo sarebbe vicino alla definizione. In queste ore ha ufficializzato la discesa in campo anche il Partito socialista.

"Il Psi auspica una decisa accelerazione rispetto a quanto fatto nell’ultimo quinquennio dall’amministrazione uscente – dicono dal partito -. Con il centrosinistra, rappresentato dalla candidata Michela Glorio, il Psi ha condiviso un programma di sviluppo e amministrazione della città da presentare alla cittadinanza. La stessa Glorio ha condiviso che la presenza socialista, per la sua lunga e importante storia a Osimo, dovrà essere valorizzata. I socialisti sosterranno la candidatura a sindaco di una figura di alto spessore morale e di sicura esperienza politica-amministrativa, concordata con le altre lustre del centrosinistra, e predisporranno una lista che si chiamerà "Uniti per" aperta al mondo riformista, liberale e cattolico-popolare".

Sarebbe ormai a un passo dall’ok l’accordo tra Sandro Antonelli e Achille Ginnetti per la creazione di un polo unico. All’inizio di marzo Ginnetti aveva annunciato la sua candidatura a sindaco come nel 2019 con Progetto Osimo Futura ma appellandosi ad altre forze politiche per ampliare la coalizione. Dopo il no dalla vicesindaca Paola Andreoni, rimasta nel Pd a sostegno di Glorio, Ginnetti ha trovato un porto in Sandro Antonelli, che come lui aveva annunciato la candidatura a sindaco con Osimo al Centro e Rinasci Osimo. Uno dei due avrebbe dovuto fare un passo indietro ed era chiaro fin dall’inizio che Antonelli, dopo tutto il caos sollevato dalla sua spaccatura con le civiche latiniane rendendo di fatto vane le primarie dell’aprile scorso non l’avrebbe fatto. Non è ancora ufficiale ma si va verso il suo "assorbimento" pro Antonelli.

Ci sarebbero malumori in Pof. Entro marzo i giochi dovrebbero essere fatti comunque perché poi si avvicina la data di scadenza per la presentazione delle liste. Su Antonelli anche Lega e Forza Italia confermano la scelta mentre Fratelli d’Italia appoggia con il proprio simbolo Francesco Pirani, scelto dai latiniani dopo l’uscita di Antonelli. L’unico ad aver addirittura presentato la squadra è il Pd a sostegno di Glorio: dalla scena dei grandi nomi sarebbero scomparsi quelli degli attuali assessori Federica Gatto e Annalisa Pagliarecci.