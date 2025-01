Il servizio civile universale con la Croce Rossa

Il Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di vivere un’esperienza unica di crescita personale e solidarietà, aderendo ai progetti del Servizio Civile Universale. Dodici mesi per mettersi al servizio della comunità, dedicando 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni, per un totale di 1145 ore annuali. Ai volontari sarà riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro, oltre alla possibilità di acquisire competenze utili nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana. Sono due i progetti proposti per il 2025: due posti per Salute e società e tre posti per Soccorso sanitario per la vita e la salute – Sud Italia.

"Il Servizio Civile Universale rappresenta un’esperienza formativa e di grande valore umano, che permette ai giovani di acquisire nuove competenze e contribuire in modo concreto al benessere della comunità – dichiara Andrea Marconi, presidente del Comitato di Senigallia della Cri –. I nostri progetti offrono l’opportunità di vivere un anno di impegno e solidarietà, affiancando professionisti e volontari in attività che fanno davvero la differenza". Domande entro il 18 febbraio 2025 alle 14. Per ulteriori dettagli: 338.545 5824 oppure mail a serviziocivile@crisenigallia.it. Il Comitato di Senigallia invita i giovani a cogliere questa straordinaria opportunità di crescita.