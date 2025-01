"Il sindaco fascista e cocainomane". Paolorossi vince e fa beneficenza

"L’avvocato Renato Bianchini di Macerata anni fa scriveva su Facebook: ‘Filottrano è nota per aver dato i natali a fascisti e cocainomani come Luca Paolorossi’. Io lo denunciai, il giudice mi ha dato ragione e, come da mia promessa, i soldi ottenuti li ho devoluti in beneficenza".

E’ lo stesso primo cittadino di Filottrano a raccontarlo. Ha scelto un’associazione in particolare che lo scorso mese è rimasta coinvolta in un incidente: "Ho scelto "Gioia di vivere" di Filottrano perché proprio nel dicembre scorso una loro collaboratrice ha avuto un incidente durante il quale l’auto dell’associazione è rimasta distrutta. Spero che con questo denaro riesca ad acquistare una piccola auto per continuare a dare il prezioso servizio che garantiscono già da tanto tempo alla nostra bella comunità. Ringrazio l’avvocato Fabrizio Belfiore per avermi supportato sin dal primo giorno di questa vicenda".

Per quanto concerne gli insulti sui social Paolorossi aggiunge: "Secondo me qualche persona andrà a finire molto male perché leggo commenti sempre più agguerriti sia per quanto riguarda lo sport, la politica, che la religione e le semplici diatribe personali. Spero vivamente che prevalga la lucidità. Resta il fatto che secondo me Facebook (sono su questa piattaforma dal 2008) dovrebbe servire solo per l’aspetto comunicativo di bellezza e di socialità. Ben vengano le foto dei nostri territori tra montagne, colline e mari, adorabili quelle con gli amici a quattro zampe e apprezzata l’idea di utilizzare il social come amplificatore di eventi ed iniziative".