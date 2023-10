Il team XMasters sbarca in Sardegna con Simone Conti e Michele Urbinelli Il team XMasters sbarca in Sardegna: Simone Conti e Michele Urbinelli di Skills Comunicazione volano sull'isola per la "Sagra del Surf" dal 20 al 22 ottobre. Nel 2024 ritorna il festival degli sport estremi sulla spiaggia di velluto dal 13 al 21 luglio.