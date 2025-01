"Imbolc, la purificazione" tra arpa celtica, gong e strumenti sacri

Le grotte di Camerano sono un luogo pregno di energia, dove il suono è alla sua massima purezza ed espressione.

Per questo sabato alle 17 lo spazio della grotta Ricotti sarà scrigno di un evento inedito, "Imbolc, la purificazione", arpa celtica a 528 hertz, gong e strumenti sacri risuoneranno in un grande evento in uno spazio le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Un "bagno sonoro" i cui posti sono limitati. Chiunque voglia partecipare deve portare tappetino, copertina e cuscino e una bottiglia d’acqua da caricare coi suoni e con le frequenze del luogo.

Contributo di partecipazione 35 euro che comprende il biglietto di ingresso alle grotte. L’evento, a cura di Luca Pesaresi e Melissa Buccella, è in concomitanza con la Candelora, giorno che, oltretutto, secondo la tradizione popolare, può svelare quanto durerà ancora l’inverno.