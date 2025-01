Impianti di biometano, la vicenda osimana in Consiglio regionale

Approderà martedì nell’aula del Consiglio regionale la questione del biogas tutta osimana attraverso la mozione del consigliere regionale Latini "contrarietà alla trasformazione e ampliamento degli impianti di biogas di Osimo in impianti di biometano" e l’interrogazione a iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri dal titolo "Riconversione e ampliamento degli attuali impianti a biogas situati nel Comune di Osimo". Il tema tiene banco in città. Si esprime anche la lista Rinasci Osimo: "Siamo a favore e promotori di tutte le forme di energie rinnovabili ma queste non devono impattare massivamente sul territorio né tanto meno far peggiorare la qualità di vita dei nostri cittadini".