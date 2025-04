Impianto Edison, la decisione entro maggio

Edison ha presentato le controdeduzioni relativamente alla realizzazione dell’impianto di trattamento per i rifiuti nella zona della Zipa. Ora sarà la Conferenza di servizi, che sarà convocata dalla Provincia entro la metà di maggio, a dover sciogliere le riserve. In quella sede, infatti, si avranno notizie relativamente all’opera: Edison potrà procedere o, al contrario, l’intero iter dovrà arrestarsi? Come noto, a inizio marzo il Consiglio comunale di Jesi era arrivato all’approvazione di una mozione unitaria contro l’impianto, in cui si impegnavano il sindaco Fiordelmondo e la Giunta "a continuare a fornire ogni contributo tecnico e politico necessario a dare seguito, in ogni sede e fase del procedimento, al parere negativo". Documento bipartisan, quello, che era stato sottoscritto e controfirmato da maggioranza e opposizione, in seguito a un articolata discussione in cui erano intervenuti anche il presidente provinciale Daniele Carnevali e il liquidatore giudiziale del Consorzio Zipa Camillo Catana Vallemani. La partita si giocherebbe attorno a quello che, già in occasione di una riunione con i comitati e i cittadini, era stato fatto emergere come un possibile vizio. Ovvero, quel mancato assenso preventivo da parte del Consorzio Zipa al contratto di locazione dell’area. Dopo le controdeduzioni di Edison, ora si aspetta il mese prossimo per la pronuncia della Provincia: l’Ente deputato a decidere rispetto al provvedimento autorizzativo. Nel frattempo prosegue anche la battaglia dell’Assemblea permanente Stop Edison, attiva ormai da mesi, che in questo tempo ha continuato a portare avanti forme di mobilitazione continua per ribadire la contrarietà del territorio all’impianto proposto da Edison. All’orizzonte resta programmato il corteo che, il prossimo 24 maggio, dovrebbe animare le vie del centro di Jesi.