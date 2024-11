In agenda 37 giorni di eventi. Ecco parcheggi e bus navetta: "Ma qualcosa abbiamo cambiato"

Nei 37 giorni di "Ancona che Brilla" l’amministrazione mantiene il servizio di bus navetta gratuito riprogrammandolo rispetto alla scorsa edizione. Massima attenzione ai parcheggi, nella speranza che gli anconetani e i visitatori finalmente accettino di arrivare in centro e nei quartieri limitrofi con i mezzi pubblici sfruttando i parcheggi scambiatori. Una circostanza che la giunta Silvetti sta inserendo in tutti gli eventi annuali, ma la cui risposta ancora manca: "Abbiamo deciso di ridurre le linee da tre a due perché la terza al tempo non ha dato risultati e benefici e le due esistenti si legano bene con altre linee vigenti, nell’ottica di una razionalizzazione generale. I park coperti saranno a pagamento di domenica, a differenza dello scorso anno, quando a seguito della gratuità della sosta, i parcheggi coperti finivano con l’essere attrattori di traffico. Invece, prediligendo parcheggi più lontani ma ben serviti con le navette gratuite saremo in grado di evitare la congestione della viabilità cittadina" ha detto l’assessore alla Mobilità Giovani Zinni. Prima di entrare nel dettaglio di bus e parcheggi l’aggiornamento su un evento molto particolare, il presepe vivente di Pietralacroce al porto dopo la felice esperienza dello scorso natale. Amministrazione e gruppo di Pietralacroce stanno ragionando per il bis, con l’obiettivo di tornare all’interno di Forte Altavilla dal prossimo anno.

Per favorire l’utilizzo dei parcheggi, l’amministrazione comunale conferma l’apertura fino alle 24 dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I. I servizi aggiuntivi di TPL, gratuiti per l’utenza, si articolano su 2 Linee (Rossa e Blu) per le giornate del 30 novembre, 1-7-8-14-15 dicembre e dal 21 dicembre al 6 gennaio, con orari a partire dalle 16 fino alle 22 e un potenziamento extra previsto per il Capodanno con estensione di orario (fino alle 3 e fino a esaurimento dell’utenza a terra) e modifica della linea includendo anche il parcheggio dello stadio del Conero come capolinea dalle ore 19 per la sola giornata del 31 dicembre. Nel dettaglio il servizio è garantito dalle linee Rossa e Blu, secondo le seguenti tratte: Percorso linea rossa, fra andata e ritorno, comprende Parcheggio Ranieri – Parcheggio S. G. della Marca – Piazza Cavour; le fermate sono previste in Parcheggio Ranieri – Parcheggio S. G. della Marca – Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16 alle 22, con frequenza ogni 20 minuti, per le giornate del 30 novembre, 1-7-8-14-15/12/2024 e dal 21 dicembre al 6 gennaio. Per la sola giornata del 31 dicembre, inoltre, il servizio sarà attivo dalle 16 alle 3 (e fino a esaurimento dell’utenza a terra) e con frequenza ogni 20 minuti. A partire dalle 19 circa il capolinea sarà spostato presso lo Stadio del Conero. Percorso linea blu: fra andata e ritorno, comprende Piazza Rosselli – Parcheggio Archi – Piazza Kennedy – Piazza Roma – Piazza Cavour; le fermate sono previste in Piazza Rosselli – Parcheggio Archi – Piazza Kennedy – Piazza Roma – Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16 alle 22, con frequenza ogni 20 minuti, per le giornate del 30/11/2024, 1-7-8-14-15/12/2024 e dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025. Per la sola giornata del 31 gennaio il servizio sarà attivo dalle 16 alle 03 (e fino a esaurimento dell’utenza a terra) e con frequenza ogni 20 minuti.

Alberi di Natale, circa 30, di varie altezze dai 6 a 16 metri, illumineranno e abbelliranno borghi e vie di Ancona.