In arrivo Bresh e Brumotti come testimonial

Dopo gli Skunk Anansie sarà il turno di Bresh che salirà sul palco di piazza Garibaldi il 7 luglio. Un mese all’insegna di musica e concerti, il 27 e il 28 giugno andrà in scena l’Rds Summer Festival, l’appuntamento in musica che aprirà la stagione dei grandi concerti in città. Pop, rock, jazz e musica italiana, Senigallia si riconferma una città pronta ad offrire un programma trasversale, all’insegna della musica, per tutti i gusti.

Il 2 luglio, sempre in piazza Garibaldi andrà in scena Amii Stewart, il 3 sarà il turno di Noa e a chiudere il Senigallia Jazz Festival saranno il 4 gli Incognito. E il 6 l’atteso concerto degli Skunk Anansie. Tanti ancora gli ospiti protagonisti di concerti e dj set: dai concerti in spiaggia che animeranno le notti del DeejayXMasters, agli ospiti pronti a salpare il palco centrale durante la XXV edizione del Summer Jamboree, in programma dal 2 al 9 agosto.

Il format non presenta particolari novità, ma c’è attesa per i nomi dei big che saliranno sul palco di piazza Garibaldi. Intanto prosegue la vendita sui siti on line e rivendite autorizzate dei biglietti degli Skunk Anansie, posto unico 46 euro più diritti di prevendita e da ieri sono in vendita, posto unico 40 euro più diritti di prevendita i biglietti di Bresh, una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato all’ 11º posto sezione campioni con "La tana del granchio". Un artista amato dai giovani, a riconfermare che l’Amministrazione Olivetti prosegue con la linea di scegliere un programma trasversale, in modo da poter attrarre turisti di tutte le età.

Per l’Rds Summer Festival è circolata l’indiscrezione della possibile partecipazione di Olly all’Rds Summer Festival, notizia che però non ha trovato conferme. Un altro vincitore era stato protagonista di un concerto in città dopo aver vinto Sanremo: nel 2017 Francesco Gabbani era stato ospite del CaterRaduno. Lo scorso anno furuno i Cugini di Campagna, ospiti della seconda edizione dello show ‘Il nostro disco che suona’, un omaggio al simbolo del turismo marchigiano: la Rotonda a Mare.

I presupposti perché quella del 2025 sia una grande stagione di eventi ci sono tutti, una città ed un territorio che si riconfermano sempre più attraenti e che a presto potrebbero avere anche un loro testimonial: Vittorio Brumotti, il biker inviato di Striscia la Notizia è stato individuato come possibile testimonial per promuovere Senigallia ed il suo hinterland.