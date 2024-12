"In classe al freddo". Studenti protestano

"Aule senza riscaldamento da settimane. Ora basta: facciamo sciopero". Così gli studenti dell’Istituto Galilei di Jesi, in particolare quelli delle classi situate al quarto piano, annunciano per oggi una protesta con sit-in, dalle 8 alle 10, nel parcheggio della scuola. "Noi studenti, insieme ai professori coinvolti, nonostante le sollecitazioni alla Provincia, rimaste inascoltate – spiegano –, siamo costretti ormai da mesi a fare lezione con il piumino in classe a temperature diventate ormai insostenibili". Alcuni professori sostengono che al quarto piano "non si riesce a fare lezione a causa delle temperature troppo rigide". Per gli studenti, "i riscaldamenti non hanno mai funzionato fino a oggi nonostante sia stato già dichiarato un altro sciopero il mese scorso". I rappresentanti dei genitori hanno fatto presente la questione al primo consiglio di classe. "Hanno ricevuto rassicurazioni ma ancora nulla è stato fatto perché la responsabilità sembra essere della Provincia", aggiungono i ragazzi. La richiesta è di "risolvere il problema al più presto e garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti costretti a fare lezione al freddo".