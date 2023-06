In Riviera arriva anche l’attore Ron Moss di Beautiful

La Riviera del Conero si conferma meta di vip, non solo la baia di Portonovo, ma anche Numana. L’altro ieri l’attore americano Ron Moss, il Ridge Forrester di Beautiful, la celebre soap opera, in Italia per la partecipazione ad alcuni eventi, ha fatto tappa a Numana dove si è concesso un pranzetto in un locale a Marcelli. Ad immortalarlo è stato il consigliere regionale Mirko Bilò all’interno del ristorante il Cucale. E’ passato quasi inosservato a diverse persone che si trovavano nei paraggi, incredule che si trattasse proprio di Ridge con il suo cagnolino. Alcuni giorni fa Portonovo è stata meta di Roberto Mancini. Il mister jesino della nazionale di calcio è stato fotografato con Marcello Nicolini, al ristorante "Da Marcello". Sempre nella Baia aveva fatto tappa anche Raoul Bova, impegnato nelle riprese di una serie televisiva, tra Ancona e Numana. Un paio di mesi prima era stata la volta degli attori Dino Abbrescia e Anna Ferzetti, moglie dell’attore Pierfrancesco Favino.