In scena la compagnia . Sorrisi & Musica con "Sarto per signora"

Si conclude questo pomeriggio (ore 17.15) presso la Sala Auditorium ‘Federico Marini’ di Falconara Marittima, in via Marsala 19 (vicino piazza Mazzini), la stagione teatrale della compagnia Sorrisi & Musica. Il pubblico potrà applaudire un successo intramontabile del vaudeville di Georges Feydeau, ‘Sarto per Signora’, una commedia degli equivoci caratterizzata da tradimenti e scambi di persona. Sarà un appuntamento all’insegna del sorriso e del buon gusto, le caratteristiche peculiari della compagnia falconarese guidata artisticamente da un maestro del palcoscenico quale è Paolo Bucci. Anche questa stagione ha regalato soddisfazioni e lanciato nuovi talenti di quello che si suole definire teatro ‘amatoriale’, ma che sempre più spesso è tale solamente di nome. Fra questi sono da citare almeno i nomi di Serenella Griffoni, Andrea Giordani, Guglielmo Giacchetti e Letizia Perucci. Al loro fianco c’è naturalmente la ‘vecchia guardia’, tutta del posto: Giovanni Spinsanti, Paola Bernacchia, Paolo Brugiati, Franca Breno Gherlantini, Daniela Lenci, Laura Baldoni, Liliana Nisi, Cristina Cantori e Nadia Agostinelli. Senza dimenticare Renato Ricciotti e Gabriella Minardi, insostituibili dietro le quinte. La prevendita si svolge presso Minardi & C. in via Bixio 70. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Comune. Per informazioni: 071914755.