In trappola la "scroccona" di bar e ristoranti

Una merenda a sbafo, degustando pizza e bevendo vino rosso, prima di allontanarsi dal locale nel tentativo di non pagare il conto. E in effetti quella mossa le sarebbe anche riuscita. Almeno in un primo momento. Ma quell’atteggiamento sospetto nel dileguarsi, troppo sospetto adducendo una scusa decisamente creativa, non è passato inosservato al personale dell’attività che, quando non l’ha più vista rientrare per saldare quanto dovuto, si è accorto in tempo zero ed ha avvertito le forze dell’ordine per cercare di rintracciarla. Missione compiuta, grazie ai preparati agenti della Polizia locale di Falconara che, dopo una brevissima indagine suffragata dai particolari doviziosi forniti dai testimoni della pizzeria, sono riusciti ad intercettare una donna. Ed ovvero, una 40enne, residente a Taranto, poi successivamente denunciata per insolvenza fraudolenta. Gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni l’hanno pizzicata nel primo pomeriggio di giovedì a Palombina Vecchia. La stessa, infatti, non era riuscita a darsela a gambe, in quanto è stata sorpresa non troppo distante dal locale dove aveva consumato un pasto gourmet senza pagare. I successivi controlli sull’identità della donna hanno fatto emergere una sfilza di precedenti analoghi o per altri reati contro il patrimonio. Nel palmares della 40enne, giusto per citare qualcosa, figurano denunce, oltre che per insolvenza fraudolenta (come nel caso dell’ultima merenda mal digerita), anche per truffa, furto, violenza privata, rapina impropria e appropriazione indebita. In pratica, secondo le autorità, un’esperta nei raggiri. Agli agenti che hanno rintracciato la 40enne è andato il plauso del sindaco Stefania Signorini, che detiene proprio la delega alla Polizia locale: "Anche questa volta i nostri operatori sono riusciti a intervenire subito e a dare una risposta immediata alla richiesta di aiuto arrivata dal territorio – ha detto il primo cittadino Signorini –. Questo episodio evidenzia come gli agenti del Comando falconarese siano sempre presenti e vicini a chi vive o lavora a Falconara. Un presidio fondamentale, che sarà presto integrato con la copertura su tutto il territorio del nuovo sistema di videosorveglianza, con telecamere di ultima generazione, in parte già attivato". Non a caso, gli occhi digitali stanno progressivamente coprendo anche frazioni, parchi, piazze e spiaggia, luoghi particolarmente frequentati, per mettere a disposizione della città diverse tecnologie e prevenire o reprimere i possibili reati.

Giacomo Giampieri