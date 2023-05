Incendio agli Archi Due restano intossicati

Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio in via Mamiani, agli Archi. Una donna di 45 anni è rimasta intossicata leggermente a causa del fumo inalato. Stesso discorso per un vicino di casa che era intervenuto per soccorrere la donna e trascinarla via dall’appartamento. Le cause dell’incendio scoppiato all’interno di questa palazzina degli Archi non si conoscono ancora. Potrebbe comunque trattarsi di un corto circuito.

La donna che abita nell’appartamento si sarebbe accorta in tempo di quanto stava accadendo, ma il fumo stava invadendo celermente tutte le stanze. Un vicino di casa ha visto il fumo uscire dalla finestra e si è precipitato. Dopo essere riuscito a entrare nell’appartamento, ha tirato fuori la donna. E’ stato subito allertato il comando dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati e sono entrati nell’appartamento di via Mamiani con l’ausilio di un’autoscala. Nel frattempo erano state allertate anche le ambulanze del 118 e della Croce Gialla e le volanti della questira che stanno indagando sulle cause del rogo.

I due residenti rimasti leggermente intossicati sono stati trasportati per precuzione al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le loro condizioni non destano particolati preoccupazioni.