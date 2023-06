Incendio a Filottrano (Ancona), a fuoco un fienile con attrezzi per la lavorazione dei campi

Filottrano, 9 giugno 2023 – Un incendio è divampato a Filottrano. I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle 15.45 circa in via Cesarina per un rogo sviluppatosi all’interno di un fienile che conteneva anche dell’attrezzatura e dei mezzi utilizzati per la lavorazione dei terreni agricoli.

La squadra di Osimo, in collaborazione con i colleghi di Jesi, si è messa al lavoro con l’utilizzo di tre autobotti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Per ora non si segnalano persone coinvolte. Le cause sarebbero di natura accidentale. In corso gli accertamenti necessari in casi simili. Il fuoco è alimentato dal vento caldo, tanto da rendere più difficile per i vigili le operazioni di spegnimento.