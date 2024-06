Jesi, incendio divampato dalle sterpaglie: le fiamme lambiscono le case E’ successo poco prima delle 14 nella zona tra via Spina e via Ponte Pio. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e polizia che è entrata all’interno delle abitazioni e aiutato i residenti con i tubi di irrigazione in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco