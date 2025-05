Incidente alla Fincantieri. Operaio cade da uno scafo. Grave dopo un volo di 3 metri

Operaio cade da un trabattello, mentre lavora ad una nave in costruzione, e fa un volo di tre metri. E’ successo ieri mattina, all’interno della Fincantieri, al porto. Attorno alle 12 un carpentiere, 61 anni, di nazionalità romena, dipendente di una ditta che lavora per la Fincantieri (non è un dipendente diretto dello stabilimento) è scivolato dal ponteggio mobile e nel precipitare di sotto ha battuto la testa riportando un taglio. I colleghi che si trovavano nelle vicinanze hanno dato subito l’allarme per i soccorsi e sono arrivati le ambulanze della Croce Rossa e della stessa Fincantieri che ha un presidio fisso, e l’automedica del 118. L’operaio, dopo una prima valutazione sul posto, è stato portato con un codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove è entrato in sala emergenza per un trauma da caduta. Oltre al taglio alla testa ha riportato la frattura delle costole, non è in pericolo di vita. L’infortunio sul lavoro si è verificato all’interno di uno scafo in costruzione, di una nave da crociera ancora collocata nel bacino interno al cantiere. Non è chiaro se l’operaio stava salendo sul trabattello o se stava scendendo. Avrebbe indossato il casco che con l’impatto a terra però è servito a poco. I colleghi presenti sono stati poi sentiti dal personale dell’ufficio sicurezza. Quello di ieri è il secondo incidente sul lavoro che si verifica in Fincantieri a distanza di tre giorni. Mercoledì è toccato ad un altro operaio che è caduto da una scala mentre trasportava un grosso tubo in acciaio. Il tubo gli è finito sopra la mano schiacciandogli tre dita.

ma.ver.