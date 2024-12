Incidente in Valmusone: auto ribaltata, soccorsi tempestivi a Filottrano

E’ stata una mattinata intensa di interventi quella di ieri in Valmusone. I soccorsi si sono precipitati prima delle 10 a Filottrano, lungo via Imbrecciata, per un semifrontale che aveva coinvolto due vetture. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto: una donna di 30 anni, alla guida di una Fiat Punto, è finita fuoristrada mentre percorreva quella via. Nell’abitacolo con lei c’era un ragazzino di 14 anni, gravemente ferito. E’ rimasto comunque sempre vigile e cosciente seppur molto spaventato mentre veniva trasportato all’ospedale regionale di Torrette. La conducente lo stava accompagnando fuori città. Entrambi sono di Filottrano. La macchina si è ribaltata nel campo bordostrada finendo ruote all’aria. Prima, lungo la carreggiata, l’impatto con una Kia che ha "toccato" la Punto mentre era in corsa tanto da farle perdere l’orientamento. L’uscita di carreggiata inizialmente sarebbe stata causata da un tentativo di sorpasso. I soccorsi sono arrivati subito. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo hanno operato a lungo per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo anche l’eliambulanza. Poi sono accorse l’automedica di Cingoli e l’ambulanza infermieristica di Filottrano. La donna è riuscita a uscire da sola dall’abitacolo mentre per il 14enne è stato necessario l’intervento dei pompieri, impossibilitato com’era a uscire. La 30enne e il conducente della Kia sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi in condizioni non gravi. I disagi al traffico si sono ripercossi per almeno un’ora.

Poco dopo la squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata a Castelfidardo. Sul balcone di un’abitazione in via Di Vittorio c’era una poltrona elettrica che stava ancora andando a fuoco quando sono arrivati. Allertato il 118, sono stati soccorsi per una lieve intossicazione figlia e padre anziano. Quella poltrona, per un cortocircuito, aveva preso fuoco all’interno dell’abitazione e i due, con la madre della donna, hanno cercato di portarla fuori dalla stanza, sul terrazzo appunto. Provvidenziale l’intervento dei pompieri che hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme.

Silvia Santini