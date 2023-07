Incidente Stradale a Loreto, Una Persona in Codice Rosso al Pronto Soccorso

C’è stato l’ennesimo incidente stradale lungo via dei Pali, la provinciale 24, in territorio di Loreto, a pochi metri dal confine di Porto Recanati nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro e una delle due auto è finita nel campo adiacente alla carreggiata facendo un volo di diversi metri e atterrando proprio sul prato.

Uno degli occupanti dei mezzi, la donna della macchina finita nel campo appunto, la più grave, è stato trasportato con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti. Icaro è atterrato sullo stesso campo. Prima è stata stabilizzata sul posto e poi portata via in codice rosso al nosocomio dorico, dove non sarebbe in pericolo di vita.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo si è precipitata sul posto assieme ai mezzi di soccorso e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Nell’area dello schianto anche la Polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico in tilt in quel punto, dove, poco distante, sorgerà una rotatoria a regolare la viabilità spesso in crisi per i frequenti schianti.