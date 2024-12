Incontri letterari all’Arci con Pucci

Erika Pucci sarà la nuova ospite degli incontri letterari promossi dal circolo Arci di Castelnuovo Magra, dove questo pomeriggio alle 17.30 presenterà la sua ultima opera "Come un taglio nel sale", pubblicata da Gfe Edizioni. Laureata in cinema, musica e teatro, insegnante nella scuola primaria, l’autrice si occupa di scrittura creativa e organizza rassegne letterarie. Il romanzo narra la storia di Frida, sedicenne di una città di mare che vive di turismo e cantieri che divide la sua esistenza con la madre Paola e non si trova bene nella provincia. Trova un sollievo nelle attività artistiche e nel postare le sue opere sui social, ma c’è qualcosa che la tormenta: conoscere la verità sulla scomparsa del padre. Una ricerca, quella del genitore, che la porta a condurre un’indagine fra misteri e pericoli. Introdurrà Nicoletta Verna. Dopo l’evento, riservato ai soci Arci, sarà possibile fare un apericena con focacce (prenotazioni al 339-6035706).