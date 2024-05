Informazioni turistiche: "Due totem innovativi"

"La nostra città ancora una volta dimostra di saper partecipare e vincere i bandi che portano preziose risorse aggiuntive. Sfruttiamo il mondo digitale per incentivare il turismo, le attività e i beni di interesse culturale della città sopperendo con idee e progetti alla scarsità di risorse". Così l’assessore al turismo, Marco Giacanella, commenta l’ultimo finanziamento regionale che permetterà l’installazione, tra piazza Mazzini e l’area aeroportuale, di due totem, strumenti digitali per promuovere eventi culturali, edifici storici e scorci panoramici, musei, oltre ad attività ricettive, ristoranti e locali. Falconara è riuscita a ottenere 45mila euro per i due presidi, che saranno operativi nei prossimi mesi e potranno essere sempre aggiornati. Dopo un periodo di ‘rodaggio’ sarà possibile aggiungere informazioni, rendere più facile la consultazione se si rendesse necessario, in generale migliorare e potenziare il servizio. Uno dei protagonisti del progetto è l’ufficio turismo del Comune, che sarà impegnato nella progettazione dei contenuti dei due totem, per fornire informazioni a turisti e agli stessi falconaresi. "Nel corso dell’anno sarà gestito l’aggiornamento costante dei dati, raccogliendo e mantenendo aggiornate le informazioni per garantire un servizio affidabile di informazioni turistiche e sarà sviluppato un portale turistico online, che rappresenterà uno strumento aggiuntivo per accedere agli eventi della città – aggiungono dal Castello –. ll portale offrirà contenuti simili a quelli dei totem, consentendo agli utenti di consultare facilmente le informazioni turistiche in qualsiasi momento, fornendo accesso immediato alle informazioni. Entro il 2025, a chiusura del progetto, saranno effettuati infine dei test approfonditi del portale, per verificare che sia funzionale e privo di errori. Eventuali correzioni o ottimizzazioni saranno apportate in questa fase.