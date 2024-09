Ingombranti in centro: "Anche materassi"

Ancora rifiuti ingombranti lasciati in centro e non solo: protestano i residenti. "Da giovedì in vicolo Fiasconi campeggia un materasso abbandonato da qualche buontempone sotto l’impalcatura del cantiere in corso – denuncia un residente -. Prontamente gli addetti al cantiere hanno invitato l’incauto ‘residente’ a rimuovere il suo lascito apponendo un cartello. Restiamo in attesa". "Questa non è una discarica – recita il cartello -: chi lo ha messo qui è pregato di portarlo via. Grazie!". Appena tre giorni prima un materasso era stato trovato dentro le mura vicino la porta di Porta Valle. Numerosi sacchi fuori dai bidoni vengono segnalati anche in via Garibaldi negli ultimi giorni. "Dopo i continui casi di abbandono rifiuti segnalati in città – rimarcano da JesiAmo - il nostro gruppo consiliare ha depositato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio dove si chiede la revisione del regolamento del Centro Ambiente andato in approvazione, con diverse criticità prontamente segnalate dalle opposizioni, a inizio anno".