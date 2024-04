Inquinamento, vertice con l’Arpam per alcune emissioni in periferia Il Comune di Loreto si impegna a risolvere le preoccupazioni ambientali legate alle presunte emissioni di un'azienda nella zona periferica, in collaborazione con Arpam e la Provincia di Ancona. Monitoraggio in corso e lavori in programma per migliorare la situazione.