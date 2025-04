"Io, esclusa dal convegno sul cambiamento climatico"

"Gentili organizzatori del convegno sul ‘verde cittadino e il cambiamento climatico’, ci tengo a ringraziarvi per la straordinaria coerenza dimostrata nel difendere la libertà di espressione e il dibattito democratico. Ieri, noi alcuni cittadini che con cartelli manifestavano contro la realizzazione dell’ impianto Edison siamo stati lasciati fuori dalla vostra discussione, nonostante il tema ci riguardasse profondamente". E’ la lettera scritta da Barbara Giuliani, "una cittadina che si batte strenuamente. Forse il nostro errore è stato presentarci con i cartelli e non con eleganti cartellini identificativi?

Apprendo con grande stupore che il vostro concetto di verde cittadino si ferma ai bei discorsi e alle promesse di facciata, mentre fuori dalle vostre sale si progettano impianti che sprigioneranno nell’aria tonnellate di inquinanti. D’altronde, che bisogno c’era di parlare di questo? Meglio restare in una bolla di parole rassicuranti e slogan ambientali da manuale. Mi chiedo: il verde di cui discutete è quello degli alberi o solo quello dei discorsi istituzionali? Perché noi siamo stati lasciati fuori? Forse la tutela dell’ambiente è una questione che va affrontata solo in ambienti filtrati e senza fastidiosi dissensi? Si attendono risposte concrete e non slogan".