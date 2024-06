Ippica Talenti in mostra a Piazza di Siena

Le stelle del Girasole di Montemarciano splendono al Piazza di Siena di Villa Borghese e al campionato regionale Marche di Cattolica. Lo storico centro ippico guidato da Andrea Messersì ha messo in luce i suoi talenti a Roma, dal 24 al 26 maggio scorso, ma anche dal 31 maggio al 2 giugno ai Regionali.

Nello specifico, per Piazza di Siena il tecnico federale Antonio Tabarini ha selezionato per le Marche della presidente Gabriella Moroni cinque binomi che hanno rappresentato la regione nella gara a squadre, e di questi cinque ben tre erano del Girasole Team, e cioè Angela Criscuoli, Marina Adamo, e Riccardo Cardini Brunetti.

Ai campionati di Villa Borghese, appuntamento ippico tanto atteso quanto storico, le Marche si sono classificate al quinto posto tra le selezioni regionali, e i migliori trenta tempi individuali sono andati poi a comporre la gara finale. Nella finale juniores, con ostacoli tutti a 125 cm, la quindicenne anconetana Angela Criscuoli si è classificata al sesto posto, centrando un grande risultato di livello nazionale che ha portato lustro e soddisfazione al Girasole.

Un segnale di grande salute del circolo che poi è stato confermato anche ai campionati regionali, in cui il Girasole ha centrato una serie di risultati eccellenti: nel campionato amazzoni Giulia Mattioli ha ottenuto il secondo posto, nel campionato juniores doppietta del Girasole con Angela Criscuoli prima e Ilaria Grilli seconda, nella categoria speranze pony Riccardo Cardini Brunetti s’è classificato al primo posto, nella categoria debuttanti cavalli Sofia Carlini è arrivata prima, nella pulcini pony Sara Esposto è giunta al terzo posto, nella categoria primi passi pony Martina Mazzoni ha centrato il terzo gradino del podio, mentre nel campionato dressage Maria Chiara Bolletta è arrivata seconda.

"La nostra scuola cerca di creare degli agonisti – spiega Andrea Messersì – e ognuno dei ragazzi ha obiettivi ben precisi, Progetto sport, campionato regionale, Piazza di Siena, Verona, per poi avere allievi di livello che possano partecipare ai campionati d’Europa e così via. La nostra scuola negli anni ha portato binomi a vincere Piazza di Siena, Verona, come nel 2010, e negli anni molti li abbiamo portati ai campionati d’Europa. I risultati conseguiti negli ultimi anni al Girasole sono ottimi e possiamo ritenerci soddisfatti. Cerchiamo di individuare soggetti performanti per ogni categoria e negli anni abbiamo lavorato anche nel settore cavalli giovani. Siamo una scuola professionale a 360 gradi e i risultati del Piazza di Siena e dei Regionali lo confermano. anche se il palcoscenico regionale per noi è una partenza, non è un obiettivo, per verificare la situazione dei binomi che poi hanno ambizioni e obiettivi più alti, a livello nazionale e internazionale".

g. p.